EL-SEN’den Maliye Bakanı Oğuz’a “son çağrı”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Teknecik Elektrik Santrali, Arıza Ekipleri, Bölge ve Tesis Şube Amirlikleri’nde hayatlarını riske atarak yüksek gerilim hatlarında çalışan KIB-TEK Çalışanlarının haklarını asla tartıştırtmayacağını bildirdi.

EL-SEN Genel Sekreteri Kubilay Özkıraç ve Genel Sekreter Yardımcısı Sayner Seyitler imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, KIB-TEK Genel Müdürlüğü’nün bu konuda çalışanların mesai sonrasında ek mesaiye çağrılmalarının elzem olduğunu Maliye Bakanlığına ilettiği, aynı şekilde ek mesailerin ödenmesi için de yetki talebinde bulunduğu kaydedildi.

Maliye Bakanlığı’nın bu konuyu görmezden geldiği ve emekçinin hakkını vermekten kaçındığı ifade edilen açıklamada, şunlara da yer verildi:

“Ayrı maliyesi olan bir kurum konumunda bulunan KIB-TEK’ in, neden Maliye Bakanlığına başvurma gereği duyduğunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Derhal bu zorunluluğun ortadan kalkması ve bu anomalinin son bulması gerekmektedir.

Buradan Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a son kez sesleniyoruz! Eğer ek mesailer konusunda adım atmazsa ve emekçilerin haklarını kendilerine teslim etmezse, yaşanacaklardan sorumlu EL-SEN olmayacaktır. Temennimiz Bakan Oğuz’un bu uyarımızı dikkate alması ve derhal adım atmasıdır. Aksi takdirde angarya çalıştırılmak istenen üyelerimizle birlikte haklarımızı söke söke almak için gereği neyse onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”