El-Sen’in eylemi devam ediyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, iyi niyetlerinin algılanmaması nedeniyle bugün saat 12.00 itibarı ile ekiplerin sadece can ve mal güvenliği sisteminin emniyeti için görev yerlerinde olacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı ise, Türk-Sen’e bağlı Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın El-Sen’e destek vermek için Ercan Havaalanı’nda greve gittiğini bildirdi.

El-Sen’in, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı Meclis önündeki eylemi devam ediyor. Sendikal Platform’un destek verdiği eyleme, bazı siyasi parti ve sendika temsilcileri de katılarak, destek belirtiyor.

-Bıçaklı

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, eylemde yaptığı konuşmada, yıllardır eylem düzenleyerek, Kıb-Tek’e yatırım yapılması gerektiğine vurgu yaptıklarını kaydetti.

Bıçaklı, “Aksa’nın sözleşmesi bitme noktasına geldiğinden başka alternatif yok denilerek, en az 15 yıl daha toplumun Aksa’ya mahkum edilmek isteneceğini söylediklerini” kaydetti.

6 Eylül 2019’da 45 gün içinde 60 megawatlık santral ihalesine çıkmak için sendika ile protokol imzalandığını hatırlatan Bıçaklı, “Daha 45 gün dolmadı mı?” diye sordu.

Bilerek ve isteyerek, kuruma hiçbir yatırım yapılmadığını dile getiren Bıçaklı, Aksa ile sözleşmenin bitmesine bir yıl kalması ve 3 yıl da opsiyon olmasına rağmen neden acele edildiğini sorguladı.

-“Lütfen herkes evinden çıkıp buraya gelsin. Kendi malına sahip çıksın”

“Bu gördüğünüz santral toplumun kuruş kuruş ödeyerek, kurduğu santraldır. Size babanızdan miras kalmadı” diyen Bıçaklı, topluma çağrı yaparak, “Lütfen herkes evinden çıkıp buraya gelsin. Kendi malına sahip çıksın. Toplumum malını satıyorlar” diye konuştu.

Eyleme polisin ve itfaiyenin çağrılmasına dikkat çeken Bıçaklı, eylemdeki insanların toplumun malına sahip çıkmaya çalıştığını kaydetti. Bıçaklı, “Bu mesele sadece Kıb-Tek’te çalışanların meselesi değil. Bu mesele artık toplumsal bir mesele oldu” şeklinde konuştu.

-“Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Ercan’ı durdurmuştur”

Sendikal Platform’un eyleme destek için grevler koyduğunu ifade eden Bıçaklı, “An itibarı ile El-Sen eylemine destek ve kuruma sahip çıkma adına Türk-Sen’e bağlı Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Ercan’ı durdurmuştur” açıklamasında bulundu.

Halkın, malını sattırmayacağını belirten Arslan Bıçaklı, “Siz kimi temsilen oturursunuz orada?” sorusunu sordu.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamalarını eleştiren Bıçaklı, “Ne yaparsan yap ilk seçimde sandıkta kalacaksın” dedi.

Eyleme destek veren siyasi parti ve sendikalara teşekkür eden Bıçaklı, toplumun malına sahip çıkma gailesi olanları tebrik etti. “Bana kimse ülkede milliyetçilik dersi vermeye sakın ola kalkmasın” diyen Bıçaklı, 1950’li yıllardan itibaren verilen mücadeleye dikkat çekti.

“Kimse bu ülkede soytarı değildir. Kimse kusura bakmasın, kimse kimseyi kırma noktasına gelmesin. Bunlar doğru şeyler değildir” diye konuşan Arslan Bıçaklı, anayasal ve yasal haklarını kullanmaya devam edeceklerini belirterek, “Anayasa’yı bile delen, çiğneyen biz değiliz. İçeride oturanlardır” şeklinde konuştu.

-Cesurer

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer de, vatandaşın uzun süre karanlıkta kalmaması için eylem süresince arızalara müdahale ettiklerini, devre dışı kalan santralleri devreye aldıklarını ve gelen yakıtı boşalttıklarını anlattı.

Ülkenin enerjisinin yüzde 50’sini tutan Aksa’ya bir o kadar daha verilmek istendiğini savunan Cesurer, “540 milyonu aşan vatandaşlarımızın cebinden çıkan bir para var. Bunu daha da artırarak, 1 Milyar 200 Milyon kilowatt saate çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

-“Ülkemiz elden gidiyor”

Halkla ilgili hiçbir gailenin olmadığını öne süren Cesurer, “Ülkenin kurumları, geleceği birilerine peşkeş çekilmeye çalışıldığı sürece biz burada olacağız. Bugün Meclis’ten bunu geçirirlerse hepinizin takdiridir ki iyi niyet de bir yere kadardır. Bundan sonra bana kimse şikayet etmesin ‘benim buzluğumdaki iki tavuğum gitti de ne yapacağım’ diye… Ülkemiz elden gidiyor” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yapılan yatırımların yapılmamasının tek sebebinin bugünler olduğunu savunan Çağlayan Cesurer, Meclis çalışanlarının duyarlılığı ve greve gidenlere teşekkür etti. “Bugünden sonra ya onlar gidecek, ya bizi götürecekler” diyen Çağlayan Cesurer, sağduyunun galip geleceğine inanç belirtti.

El-Sen Başkanı Cesurer, elektrik faturalarının aşağıya düşmesi için verilen mücadelenin zaferle sonuçlanacağını söyleyerek, iyi niyetlerinin algılanmaması nedeniyle saat 12.00 itibariyle ekiplerin can ve mal güvenliği sistemin emniyeti için görev yerlerinde olacağını kaydetti. Ülkenin 15 yılının çalınmaması için gereğini yapmak zorunda olduklarını söyleyen Cesurer, anlayış beklediklerini ifade etti.

“Bu ateş yanarak devam edecek” diyen Cesurer, 15 gündür uyardıklarını ancak uyarıdan anlamayana başka şekilde cevap vermek zorunda olduklarını kaydetti. Cesurer, mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

-“Bizim tepkimiz halka kapıyı kapatanlara, polisle bir derdimiz yok”

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, Meclis bahçesi kapısının kırılıp, açılmasının ardından yaptığı konuşmada ise, “Bizim tepkimiz halka kapıyı kapatanlara, polisle bir derdimiz yok” dedi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi'nin sözlerini eleştiren Cesurer, “Biz zaten 40 yıldır bu ülkede soytarılık görüyoruz. Yeter artık yeter” ifadelerini kullandı.