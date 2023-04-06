El-Sen’in Meclis önündeki eylemine örgütlerden destek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), “Geleceğimiz Satılık Değildir” sloganıyla Meclis önünde yaptığı eylem devam ediyor.

Eyleme, bazı siyasi parti, sendika ve örgütlerden temsilciler de katılarak, destek belirtti.

-Naimoğulları

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları Meclis önündeki konuşmasında, “Nedir bu acele” diye sorarak, Aksa ile sözleşmenin 2024'te biteceğine ve 3 yıl da uzatma opsiyonu olduğuna işaret etti.

“Bunun tamamen bir dayatma ve vatandaşa daha pahalıya elektrik verilmesi demek olduğunu” savunan Naimoğulları, Kıbrıs Türk toplumunun dikkate alınmadığını ileri sürdü.

“30 Milyon Dolar Aksa’ya para ödendiğini ve bunun doğru olmadığını” belirten Naimoğulları, bunun yerine jeneratör alınabileceğini ifade etti. Hükümetin, yasa tasarısına neden onay verdiğini sorgulayan Naimoğulları, üreticiler olarak El-Sen’in yanında olduklarını kaydetti.

-Adanır

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır da, 15 oda adına eylemcilere seslenerek, yasal değişikliklerle ülkenin değerlerinin yok edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

15 yıl enerjiyi bağlamanın hiçbir anlam ve gereği olmadığını dile getiren Adanır, “Geleceğimizi ipotek altına alacak kararların karşısındayız” dedi.

Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası yetkilileri de eyleme katılarak, yapılmak istenen değişikliğin hiçbir gerekçesi olmadığını belirterek, hükümetin bu girişimi durdurmasını talep etti.