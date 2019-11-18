Ulusal Birlik Partisi (UBP) İlçe Gençlik Kolları, ELAM militanlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yakmasını kınadı.

6 UBP İlçe Başkanı yaptığı ortak açıklamada, “Rum Yönetimi destekli ELAM militanlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıl dönümünde değişmez Rum zihniyetini bir kez daha gözler önüne serercesine devletimizin bayrağını yakmaları çağ dışı bir düşmanlık gösterisidir ve asla hafife alınamaz, geçiştirilemez” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Gençlik Kolları, KKTC bayrağının yakılmasını şiddetle kınayarak, devleti ve hükümeti; bayrağı yakanlar konusunda gerekenleri yapmaya, bu zihniyet karşısında alınması gereken önlemleri eksiksiz almaya çağırdı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu çirkin ve kabul edilemez saldırı bir kez daha, Kıbrıs konusundaki federal çözüm çabalarının ne kadar gereksiz ve suni olduğunu da yeniden ortaya çıkarmıştır.

Kıbrıs Türkü’nün, kendisine düşmanlık besleyen; egemenliğinin, özgürlüğünün simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağını yakan Rumlarla federal bir çatı altında buluşması mümkün değildir. Bu olay, Kıbrıs Türkü’nü Türkiye’nin garantisinden, güvencesinden mahrum bırakmak isteyen Rum-Yunan ikilisinin, neleri planladığının bir nişanesidir.

Yapılması gereken, iki devletli bir Kıbrıs için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin tanınmasını sağlamak üzere hep birlikte yola koyulmak, Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde diplomatik bir seferberlik başlatmaktır.

Tüm, dünyaya Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet olduğunu göstermek zorundayız. Unutmamalıyız ki, biz bugünlere haklarımız için özverili mücadeleler vererek geldik. Kimse bize özgürlüğümüzü, devletimizi bahşetmedi. Yine öyle olacaktır. Devletimizi tanıtacağız ki, haklarımızla birlikte dünyadaki yerimizi alalım.”

Açıklamaya; Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Özdemir Özerem, Gazimağusa Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Tebelleşol, Girne Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ, İskele Gençlik Kolları Başkanı Huriye Kaşer, Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Cemal Recai Serdar, Lefke Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Davutoğlu imza koydu