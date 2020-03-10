Elcil'den işbirliği çağrısı

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, kuzeydeki ve güneydeki yönetimlerin kara sınır kapılarıyla ilgili enerji harcamasının gereksiz olduğunu kaydederek, taraflara “Gerginlik yaratacak adımlardan vazgeçin, kapıları açın, Kıbrıs’a girişlerde etkin önlemler alın, salgın konusunda iş birliği yapın” diyerek seslendi.

Rum yönetiminin koronavirüs önlemi gerekçesiyle 4 kara sınır kapısını kapatması, Lokmacı Sınır Kapısı’nda düzenlenen dördüncü eylemle protesto edildi.

Zeytin dalı ve karanfillerle Rum barikatına geçmek isteyenlere BM izin vermedi. Eyleme katılmak isteyenler BM nezdinde, KKTC sınırının bitip ara bölgenin başladığı yerde açıklama yaptı, karanfil ve zeytin dallarını buraya bıraktı.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, buradaki açıklamasında, şiddetten değil barıştan yana olduklarını kaydederek, BM’nin tutumunu eleştirdi.

Sınır kapılarının kapanmasında sadece koronavirüsün değil kuzeydeki yönetimin provokasyonlarının da etkili olduğunu savunan Elcil, “Doğru olan Kıbrıs’a girişlerin kontrol edilmesi, havaalanlarının, limanların sıkı denetim altına alınmasıdır. Bunlar yapılmazsa kara sınır kapılarının kapatılmasının hiçbir anlamı ve önemi yok. Virüsün sınır kapısından geçmediğini gördük. Buna enerji harcamaya gerek yok” dedi.

Koronavirüsle mücadelenin iki toplum için fırsata ve iş birliğine dönüşebileceğini kaydeden Elcil, “Küresel ısınma nasıl ki insanlığı ilgilendiriyor, bu virüs de öyle. Bu sorun Kıbrıslı Türkleri, Kıbrıslı Rumları değil dünyayı ilgilendiriyor. Birlikte tedbir alınmalı” şeklinde konuştu.

KTÖS Genel Sekreteri Elcil, taraflara, “Gerginlik yaratacak adımlardan vazgeçin, kapıları açın, Kıbrıs’a girişlerde etkin önlemler alın, salgın konusunda iş birliği yapın” diyerek seslendi.