Elcil'den Mukayyit Dana'ya eleştiri

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde kooperatifçiliğin hayati önemi bulunduğunu belirterek, Kooperatif İşleri Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın, “kooperatifleri batırma misyonuna devam ettiğini” savundu.

Dana’nın konuyla ilgili sorularına yanıt vermediğini belirten Elcil, “Binboğa Yem Fabrikası’na yapılacak istihdamlarla ilgili açıklamanın tamamen aldatma olduğunu, Dana’nın, 2020 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Spor Dairesi’ne münhalsiz on beş kişinin işe alınması konusunda sessizliğini koruduğunu” ifade etti.

Dana’nın Koop-Süt ile ilgili yaptıklarını da eleştiren Elcil, şu iddiaları sıraladı:

“UBP hükümetlerinin batırdığı Koop-Süt fabrikasına 2013 yılında öğretmenin de hissesinin olduğu 15 kooperatif olarak, 650,000 STG sermaye koyarak tekrardan kâra geçiren bizleri Koop-süt yönetiminden uzaklaştırmak için Li-Koop yönetimini uyduruk gerekçelerle görevden alan, atadığı kayyumlarla yönettiği kooperatiflerin oy çoğunluğu ile UBP’li bir yönetim oluşturan Sn. Dana, Koop-Süt fabrikasını işleyemez duruma getirdiği gibi fabrikayı milyonlarca zarara uğratmıştır.”

“Üyelerinin birikimleri ile Kıbrıs Türk toplumunun üretim örneği olan Koop-Süt fabrikasını kurtarmak için diğer kooperatiflerle birlikte koydukları sermaye ile kâra geçirilen kurumun, batırılma yolunda hızla ilerlediğini” savunan Elcil, Kemal Deniz Dana, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Büyükelçiliği’ne konuyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Elcil, “Binboğa Yem Fabrikası’na personel alınması ile ilgili sesini yükselten” Koop-Sen’in, “bu istihdamlara sessiz kalarak Kemal Deniz Dana’nın yanında durduğunu” öne sürdü.

Elcil, bu konunun üstüne gitmeye devam edeceklerini belirtti.