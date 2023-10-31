ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Elektriğe okkalı zam geldi..Vatandaş neler söyledi?
Kıbrıs
31 Ekim 2023 Salı 19:02
Kıbrıs Genç Tv
Elektriğe okkalı zam geldi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik tarifelerine yüzde 31 zam yaptı. Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına konuşan halk, duruma isyan etti. Bu şartlarda geçinmenin imkansız olduğunu belirten vatandaş, hükümeti istifaya çağırdı.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Zerrin Üstel, Emine Erdoğan’ın davetiyle “Dünya...
2
Kıb-Tek, yeniden düzenlemeye gidilerek yaklaşık...
Kıb-Tek, yeniden düzenlemeye gidilerek yaklaşık yüzde 31’lik artışın yüzde 15’e çekildiğini duyurdu
Kıbrıs
Zerrin Üstel, Emine Erdoğan’ın davetiyle “Dünya Şehirler Günü” etkinliğine katıldı
Kıbrıs
Kamuya 2010 sonrası girenlere yönelik ek artış ekim maaşlarına yansıtıldı…
Kıbrıs
Polis, kayıp iki kız çocuğunun bulunduğunu açıkladı
Kıbrıs
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Zerrin Üstel, Emine Erdoğan’ın davetiyle “Dünya...
Kamuya 2010 sonrası girenlere yönelik ek artış...
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Jeoloji...
Tatar: “Başarılı iş kadınlarımızın sayısı...
CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu:...
Facebook
62.9B
Twitter
0
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Zerrin Üstel, Emine Erdoğan’ın davetiyle “Dünya...
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE