Elektriğe okkalı zam geldi..Vatandaş neler söyledi?

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Elektriğe okkalı zam geldi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik tarifelerine yüzde 31 zam yaptı. Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına konuşan halk, duruma isyan etti. Bu şartlarda geçinmenin imkansız olduğunu belirten vatandaş, hükümeti istifaya çağırdı.

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