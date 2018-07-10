“ELEKTRİĞE VE AKARYAKITA YAPILAN ZAMLAR GERİ ALINMALI”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, akaryakıta ve elektriğe yapılan zamların geri alınmasını talep etti.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, son dönemlerde dövizin ciddi anlamda yükselmesiyle sürekli olarak elektrik, akaryakıt, gaz ve otomatik olarak bütün tüketim maddelerine zam yapılmasını eleştirdi.

Zamlarla halkın alım gücünün neredeyse yüzde 40 oranında gerilediğine işaret eden Bıçaklı, sürekli zam yaparak halkı açlığa mahkum edenleri kınadıklarını belirtti.

Hükümet edenleri, gerileyen alım gücünü yerine koymak yerine, işin kolayına kaçarak elektriğe ve akaryakıta yüzde 30 yeni zamlar yaparak halkın cebindeki son kuruşları da almaya çalışmakla suçlayan Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Özellikle özel sektörde sendikasız olarak asgari ücretin altında ve açlık sınırının altında maaş alan işçiler bundan sonra yaşamlarını sürdürmekte bir o kadar daha sıkıntı yaşayacaktır.

Hükümet edenler bütçe açıklarını kapatmak için işin kolayına kaçarak sürekli olarak enerji, akaryakıt gibi ürünlere zam yaparak bütün ürünlere zam yapmış olurlar."

Bıçaklı, elektriğe zamla özelleştirmenin yolunun açılmaya çalışıldığını ancak bunun yapılamayacağını da belirtti.