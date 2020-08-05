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Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
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Mağusa’da bugün saat 16:30 sırlarında iş yerinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, Gazimağusa’da sakin Levent Kantarcı (E-33), elektrik kabloları bağlantısı yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak kaldırdığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

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