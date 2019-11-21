Elektrik , elektronik öğretmenlerine seminer

KTEMB tarafından yürütülen AB destekli Elektriksel Alan Projesi kapsamında Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile birlikte yapılan organizasyonla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinin elektrik-elektronik bölümü öğretmenlerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği ile Elektrik Tesisat Yönetmeliği semineri düzenlendi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, EMO konferans salonunda gerçekleştirilen seminere meslek liselerinde görevli 38 öğretmen katıldı.

Seminer açılışında sırasıyla Proje Koordinatörü Osman Asilzade, Proje Değerlendirme-Enerji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa İlkan ve KTEMB Başkanı Bora Karaçam birer konuşma yaptılar.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sunum Kıb-Tek İSG Uzmanı Gürel Çelebi tarafından yapılırken, Tesisat Yönetmeliği sunumu ise EMO Müdürü Mustafa Özmert tarafından gerçekleştirildi. KTEMB tarafından yapılan açıklamada projenin kapanış etkinliğinde seminere katılanlara sertifika verileceği belirtildi.

ASİLZADE “BU PROJE İLE SEKTÖR VE OKULLAR ARASINDA BİR KÖPRÜ OLUŞTURULDU”

Açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Osman Asilzade yaklaşık bir yılı geride kalan projede teknik personel eğitimleri dışında öğrencilere bu bilgileri okullarında aktaracak eğitmenlere yönelik bu gibi seminerleri de proje kapsamında gerçekleştirerek öğrencilerin piyasaya hazır bir şekilde çıkmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Elektriksel Alan Projesinin piyasa ile üniversiteler, yüksekokullar ve meslek liseleri arasında bir köprü oluşturduğunu ifade eden Asilzade, bu işbirliğini sürekli kılacak bir sistem oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İLKAN “ MESLEKİ EĞİTİMDE GEREKEN YÖNLENDİRME VE YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI”

Proje Değerlendirme-Enerji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa İlkan da konuşmasında Birliğin yürüttüğü “Elektriksel Alan Eğitim ve Sertifikasyon“ programının ülkemizde mesleki eğitim alanında bir ilk olduğuna vurgu yaparak çalışmaların başarısı için tüm tarafların çalıştığına belirtti.

Ülkedeki ara eleman açığının aslında, ancak gereken yönlendirme ve yasal düzenlemelerin eksikliğinden dolayı orta eğitimde mesleki eğitim alan gençlerin yükseköğrenime geçerken çok farklı alanlara dağılmalarından dolayı bir potansiyel kaybı yaşandığına ifade eden İlkan, gerçek bir yönlendirme ile orta eğitimde mesleki eğitime başlayan gençlerin yükseköğrenimde de mesleki eğitim veren yüksekokullara yönlendirilmelerinin ve ayrıca çalışma yasalarında meslek lisesi mezunları ve meslek yüksekokulu mezunlarının çalışma tablolarında barem ve basamak tanımlamalarının yapılmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ülkemizdeki eğitim süreçlerindeki geçişlerde bilgi ve beceriye dayalı bir yönlendirme sisteminin hayata geçirilmesi ve öğrencilere gereken önemin verilmesi gerektiğini ifade eden İlkan, “ayrıca mesleki eğitimde sertifikasyon uygulamasının önemine vurgu yapılması bu alanda başarının anahtarı olacaktır” dedi.

KARAÇAM: “ PİYASADA YEREL İŞ GÜCÜNÜ AĞIRLIKLI OLARAK YENİDEN TESİS ETMEK İSTİYORUZ”

Birlik Başkanı Karaçam da konuşmasında elektrik sektöründe yaşanan teknik eleman sıkıntısına dikkati çekerek bu sorunu ortadan kaldırmak için öğretmenler ve ailelerle birlikte ortak adımlar atılmasının önemine değindi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile KTEMB arasındaki protokol gereği meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin Birlik üyeleri yanında haftanın 3 günü staj yaptıklarını kaydeden Karaçam, mesleki eğitimde okul-sektör işbirliğinin öneminin bilinciyle bunu geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Piyasanın dışa bağımlı bir halde olduğunu vurgulayan Karaçam, Birlik üyelerinin birçoğunun teknik personel kadrolarında yabancı işçilerin sayısının daha fazla olduğunu ve piyasada yerel iş gücünü yeniden ağırlıklı olarak tesis etmek için gereken girişimlerin yapılmakta olduğunu da belirtti.

Karaçam, Birlik olarak bu konunun üzerine gitmekte kararlı olduklarını ve başarılı olmak için gereken mücadelenin verileceğinin altını çizdi.