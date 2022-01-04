Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikasından "Adalet müşaviri atanması" eleştirisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, “külliye yapımı için para ayrılmasını ve adalet müşaviri atanmasını” eleştirdi.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, kamu ve özel sektördeki emekçilerin yoksullaştığı bu süreçte külliye yapımı için Türkiye tarafından 586 Milyon TL ayrıldığını savunarak, bunun KKTC tarafından kabul görmesinin halka yapılmış bir hakaret olduğunu ileri sürdü.



Özkıraç, “TC Elçiliği tarafından adalet müşaviri atanması da, Adalet Bakanlığı istencinin bir göstergesidir” iddiasında bulundu.“EL-SEN olarak halkın önceliği olmayan bu iki konuya karşı duracaklarını ve hayata geçirilmemesi için paydaş örgütlerle mücadele vereceklerini” belirten Kubilay Özkıraç, “Hatırlatalım. Bu memleket bizim” ifadelerini kullandı.