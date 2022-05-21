Elektrik Kurumu’nun yakıt alımları konusunda yasa gücünde kararname

Bakanlar Kurulu, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yapacağı akaryakıt alımlarında (Akaryakıt ve Deniz Taşımacılığı) Kamu İhale Yasası kurallarının altı aylık süre için uygulanmamasına ilişkin yasa gücünde kararname hazırlayarak onayladı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan kararnamenin genel gerekçesinde “Ülkemizde Elektrik Kurumu'nun elektrik üretiminde ihtiyacı olan akaryakıtın sağlanmasında aksamalar olmakta, bu da elektrik üretim ve dağıtımında risk ve tehlike arz etmektedir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet şirketi olan kurumdan akaryakıtın daha uygun fiyattan temininin sağlanabilmesi amacıyla düzenlenmiştir.” deniliyor.

Kurumun daha hızlı akaryakıt alabilmesini amaçladığı belirtilen yasa gücünde kararname 1 Haziran’da yürürlüğe girecek ve 30 Kasım’da yürürlükten kalkacak.