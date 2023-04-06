Elektrik Müteahhitleri hükümeti “Kıb-Tek ile ilgili yapılmak istenen yanlıştan dönmeye” çağırdı

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) tarafından yapılan açıklamada, Kıb-Tek’e ait santrallerin devri, satılması veya işletmenin kiralanmasının kabul edilemeyeceği vurgulanarak, “Hükümet edenlerin yapılmak istenen yanlışlardan dönmesini bekliyoruz” denildi.
Kıb-Tek’in, siyasetten arındırılarak özerk bir yapıya dönüştürülmesi ve yatırımlar için çalışmaların başlatılmasının istendiği açıklamada, Birliğin Kıb-Tek’in düşürüldüğü zor durumdan kurtarılabilmesi için elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Bilimden uzak olan hiçbir yasa, tüzük ve kural uygulamada hayat bulamaz ve toplumsal kazanım da yaratamaz. Halkı ve halkın çıkarlarını ön saflarda tutmayan siyaset yok olmaya mahkûmdur. Hükümet edenlerin bunu göz ardı etmeden tekrar tekrar düşünmesini ve yapılmak istenen yanlışlardan dönmesini bekliyoruz. Hep birlikte yapılacak ve toplumun faydasına olacak her platformda var olduğumuz gibi toplumsal fayda sağlamayan işlerin her zaman karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.