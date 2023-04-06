Elektrik Müteahhitleri hükümeti “Kıb-Tek ile ilgili yapılmak istenen yanlıştan dönmeye” çağırdı

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) tarafından yapılan açıklamada, Kıb-Tek’e ait santrallerin devri, satılması veya işletmenin kiralanmasının kabul edilemeyeceği vurgulanarak, “Hükümet edenlerin yapılmak istenen yanlışlardan dönmesini bekliyoruz” denildi.

KTEMB’nin Kıb-Tek konusunda yapılmaya çalışılan kritik hamleleri üzülerek takip ettiğinin ve Kıb-Tek’i yok etme çalışmalarına karşı durduğunun kaydedildiği açıklamada, “Yanlış politikaların bir sonucu olarak ülkemizin en büyük sermayesine sahip kuruluşlarından biri olan Kıb-Tek kendi iç sorunlarının da eklenmesi ile birlikte çalışamaz hale getirilmiştir. Kıb-Tek’e ait enerji üreten santrallerin de devri, satılması veya işletmenin kiralanması; ayrıca, uluslararası standartlardan ve şeffaflıktan uzak ihale yönteminin tartışılması kabul edilemez bir durumdur. Toplumumuz Kıb-Tek’i eskisinden daha güçlü bir yapıya kavuşturma potansiyeline fazlasıyla sahiptir” ifadelerine yer verildi.

Kıb-Tek’in, siyasetten arındırılarak özerk bir yapıya dönüştürülmesi ve yatırımlar için çalışmaların başlatılmasının istendiği açıklamada, Birliğin Kıb-Tek’in düşürüldüğü zor durumdan kurtarılabilmesi için elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bilimden uzak olan hiçbir yasa, tüzük ve kural uygulamada hayat bulamaz ve toplumsal kazanım da yaratamaz. Halkı ve halkın çıkarlarını ön saflarda tutmayan siyaset yok olmaya mahkûmdur. Hükümet edenlerin bunu göz ardı etmeden tekrar tekrar düşünmesini ve yapılmak istenen yanlışlardan dönmesini bekliyoruz. Hep birlikte yapılacak ve toplumun faydasına olacak her platformda var olduğumuz gibi toplumsal fayda sağlamayan işlerin her zaman karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz” denildi.