Elektrik tellerinden yangın çıktı

Aslanköy’de ve Güzelyurt’ta, dün elektrik tellerinin yol açtığı iki yangında, 364 balya, 57 ağaç ve 30 metre su hortumu yandı.

Polis bültenine göre dün öğleden sonra Aslanköy’de ağıllar bölgesinde; Güzelyurt’ta ise Lefke Avrupa Üniversitesi Araştırma Çiftliği yakınlarında benzer nedenle yangın çıktı.

Aslanköy ağırlar bölgesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar sonucu 14.30 sıralarında başlayan yangında, Rıza Denizalp'a ait 346 balya yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Güzelyurt’ta LAÜ Araştırma Çiftliği yakınlarında ise elektrik tellerinin kopması nedeniyle yangın çıktı. Saat 15.00’te başlayan yangında, yaklaşık bir buçuk dönümlük arazide bulunan 30 servi ve 27 narenciye ağacı kısmen, 30 metre sulama hortumu ise tamamen yanarak zarar gördü.