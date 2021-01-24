Elektrikli  sobanın üzerinde bırakılan piknik tüpü patladı

Elektrikli sobanın üzerinde bırakılan piknik tüpü patlayınca yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün saat 08.15 sıralarında, Girne’de, Ahmet Aldağ ve Mithat Düner’in kaldıkları evin yatak odasında, faal durumdaki elektrikli sobanın üzerindeki piknik tüpünün aşırı ısınmasından dolayı patlaması neticesinde yangın meydana geldi.

Yangın sonucu yatak odasındaki eşyalar ve dolaplar yandı. Patlamadan dolayı pencere camları kırıldı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.