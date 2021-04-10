Elektronik bileklik uygulaması Pazartesi başlıyor

Sağlık Bakanlığı ,belirlenen kriterler doğrultusunda ev karantinasına onay verilen kişiler 12 Nisan 2021, Pazartesi gününden itibaren elektronik bileklik uygulaması kapsamında ‘Karantina Takip Sistemi’ne dahil olacaklarını duyurdu.

Bu kapsamdaki kişilerin, KKTC’ye gelmeden önce “Güvende Kal” isimli mobil uygulamayı cep telefonuna indirmesi ve uygulamada kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 'Karantina Takip Sistemi' ücretli bir uygulama olup 350 TL’si depozito olmak üzere toplam 750 TL ücreti bulunduğu aktarıldı.

Karantina Takip Sistemi ile ilgili her türlü bilgiye https://kktckarantina.com adresi üzerinden erişilebilir.

Ev karantinası müracaatını KKTC'ye dönüş seyahati tarihinden 3 iş günü önce Sağlık Bakanlığı'na gelerek veya evkarantinasi@saglik.gov.ct.tr adresine mail göndererek yapılması gerektiği açıklandı.

Hastalık Raporu (Epikriz)

Kimlik Bilgileri

İkamet Bilgileri

Telefon ve Açık Karantina Adresi

Seyahat Bilgileri

Son 3 gün içinde yapılmış negatif COVID-19 Testi

Evde karantinaya gireceklerin açık isimleri, kimlik bilgileri ve imzaları

Hangi amaçla yurtdışına gittiği ve yurtdışında otel/evde mi kalındığı ile ilgili bilgilerle başvuru yapılması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş vermekte.

70 yaş üstü yaşlılar

12 yaş altı çocuklar

Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar

Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

Otizm spekturumu

Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

Organ ve kök hücre nakilli hastalar

Gebelik

Karantina kuralları ve izolasyon kurallarına uymayanlara ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacak.

Aynı zamanda halkımızın tüm dünyada devam eden salgının devam ettiği biliciyle sosyal mesafe, hijyen, maske takma kurallarına uymaları gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler iş birliği ile rutin denetimler devam ediyor. Denetimler sonucunda açılım yapılan tüm sektörlerin özellikle kapalı alanlarında kurallara uymamaları halinde yasanın öngördüğü şekilde para ve kapatma cezası uygulamaları da sürüyor.

Söz konusu açıklamada, süreç içerisinde işletme sahibi ve halkın kurallara uyarak göstereceği hassasiyet tekrar bir kapanma olmaması için büyük önem arz ettiği de ifade edildi.