Elif Lort cinayetinin zanlısına 3 gün tutukluluk

Dün akşam saat 20.45 sıralarında, Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde, 41 yaşındaki A.Ç, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tartıştığı 45 yaşındaki Elif Lort’u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Elif Lort kaldırıldığı Girne Dr.Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Elif Lort, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarılan cinayet zanlısı A.Ç. aleyhine mahkeme 3 gün tutukluluk emri verdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 11:50