banner22

Elif Lort cinayetinin zanlısına 3 gün tutukluluk

Elif Lort cinayetinin zanlısına 3 gün tutukluluk
banner32

Dün akşam saat 20.45 sıralarında, Girne’de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde, 41 yaşındaki A.Ç, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tartıştığı 45 yaşındaki Elif Lort’u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı.

Elif Lort kaldırıldığı Girne Dr.Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Elif Lort, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarılan cinayet zanlısı A.Ç. aleyhine mahkeme 3 gün tutukluluk emri verdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 11:50
banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Memur Sen'den Baf Direnişi mesajı
Memur Sen'den Baf Direnişi mesajı
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿