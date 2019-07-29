"Elimizden geleni yapacağız"

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıkılan surlarla ilgili bilgi verdi.

Tuncay şunları kaydetti:

"Bugün gerek basın gerek sosyal medya üzerinden gündeme getirilen Lefkoşa surlarının Cephane (Quirini) Tabyasındaki yıkılan bölümüne ilişkin şu bilgiyi vermek isterim. Cuma akşamı (26 Temmuz) surların yıkıldığını haber almamızın hemen akabinde Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak devreye girdik. UNDP ve teknik komiteden uzmanlarımız surların yıkılan bölümlerinde incelemeler yaptı. Uzmanların bulguları ışığında önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmalara ilişkin bir hareket stratejisi belirlenecektir. Kurumlarımızla işbirliği içerisinde hepimizi üzen bu durumu ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağımızı bildiririm."