Elini kıyma makinesine kaptırdı, parmakları koptu

Güzelyurt’ta dün meydana gelen iş kazasında, 15 yaşındaki bir çocuğun sağ el parmakları koptu.

Temizlik yapmak için bir et pazarına giden Yusuf Can Kotan, kıyma makinesini temizlemek isterken kaza geçirdi.

Polis basın bültenine göre kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Yusuf Can Kotan, kıyma makinesini çalıştırıp temizlemek istediği sırada sağ elini makineye kaptırdı. Sağ el parmakları kopan Kotan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından müşahede altına alındı.