Elmalı: “Güven bitmiş, bıçak kemiğe dayanmış, tahammül kalmamıştır”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, yetkilileri “devlet olanaklarından sınırsızca yararlanırken toplumu hiçe saymakla” suçladı ve güvenin bittiğini, bıçağın kemiğe dayandığını, tahammülün kalmadığını ifade etti.

Elmalı yapılan yazılı açıklamada, bugün yaşanana acı tablonun sorumlusunun “öngörüsüz, gerçeklere kulak tıkayan, nemelazımcı, menfaatçi anlayış ile bu anlayışın uygulayıcıları ve destekçileri" olduğunu savundu.

Halktan ve sendikalardan ‘fedakarlık’ istenirken devletin içindeki lüks ve gereksiz harcamaların görmezden gelindiğini kaydeden Elmalı, “Son 40 yılın 32’sinde iktidarda icracı olduğunu unutarak bugün okullarımızda çadırlarda sürdürülen eğitimle ilgili ‘Gerçeğimiz budur, yüzleşmeliyiz’ diyenlerle ‘meyhanelere gitmeyin’ diyerek topluma çağrı yapmayı marifet sayanlar bir yandan elini halkın cebine sokup, diğer yandan İngiltere’ye gezi, Berlin’de de limuzinli gezme düzenleyenlere tek kelime etmezken, okul yapmadığı için sendikaları suçlayacak kadar haddini aşmıştır!” dedi.

- “Biliniz ki bu yaptığınız, toplum vicdanında kabul görmeyecektir”

Elmalı ayrıca "Gelinen aşamada doğal afetlere hazırlık yapılacağı iddiasıyla hazırlanan yasa ile elini halkın cebine daldırırken, kayıt dışı ekonomiye dokunmayan, devletin alacaklarına sahip çıkmayan, ultra zenginleri görmezden gelen bir yasa çalışması yapılmıştır. Biliniz ki bu yaptığınız, toplum vicdanında kabul görmeyecektir” şeklinde devam etti.

-Sorular

Açıklamada, yetkililere şu sorular da yöneltildi:

“Yıllardır Okullara-Hastanelere bütçe ayırmayarak gereken bakım onarımı yapmayan, kamusal hizmetlere sahip çıkmayan kimlerdir? Yaz boyunca yaptığımız eylemlere, uyarılara kulak tıkayarak eğitimdeki gerçek sorunları konuşmaktan kaçan, yıkılmakla yüz yüze olan okullarla ilgili bir tek cümle kurmayan kimlerdir? Ekonominin yüzde 75 kayıt dışı kalmasına ve devletin 16 milyar TL gelirinin gözümüzün içine baka baka çalınmasına göz yuman kimlerdir? Satışı yapılan 100.000’e yakın konutun, sözleşmelerle alıcıya devredilmesine göz yumarak, gereken tedbirleri almayarak devletin alması gereken 20 milyar TL’yi görmezden gelen kimlerdir? Havaalanı işletmecisinin affedilen 500 Milyon TL’lik vergi borcunun destekçisi kimlerdir? İhalesiz akaryakıt alımı nedeniyle oluşan 310 Milyon TL’lik zararın sorumlusu kimlerdir? Dış temsilciliklere harcanan 132 Milyon TL, müşavirlere ödenen 60 Milyon TL’nin topluma ne katkısı olduğunu sorgulayamayan kimlerdir? Çalışanlarının 400 Milyon TL’lik Paye katkısını devlete ödemeyerek iç eden Ultra Zenginimize göz yuman, sırtını sıvazlayan kimlerdir? Vergi listelerine bakıldığında ödedikleri kişisel vergilerle Asgari Ücret kazandığını iddia edip Maserati, Porsche, Renge Rover gibi milyonluk araçlarla gezen yüzsüzlerle el birliği içinde olanlar kimlerdir? Kalkınma Bankası'ndan verilen ve yüzde 48’i geri ödenmeyen halkın parasının peşine düşmeyenler kimlerdir? Kripto para ve sanal betlerle ilgili hiçbir çalışma yapmayan kimlerdir?”

Elmalı ayrıca Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin çadırlardan sınıflara taşınıp taşınamayacağını; Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'nde okul yapımına ne zaman başlanacağını sordu ve Erenköy Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi ile diğer okullar için planlananların anlatılmasını istedi.