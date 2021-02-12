Elmas Tokay'dan Rus firariyi anlatan ibretlik yazı..."Empati yapmayın, çünkü yapamazsınız!"

Uzun yıllar mahkeme muhabirliği de yapan gazeteci Elmas Tokay, yakalanan Rus firariyi anlatan bir yazıyı sosyal medya hesabında kaleme aldı.

Tokay şunları yazdı:

"Yazmam gerektiğini düşündüm.. Çünkü ACI çok BÜYÜKTÜR!!! önüne GEÇEMEZSİNİZ!!!

Bu Rus’la bizim tanışmamız bir yıl önceye dayanır.

Nasıl mı ? Anlatacam ama ilk önce şunu yazayım..

Beni tanıyan bilir, yıllarca mahkeme muhabirliği yaptım, cinayet, hırsızlık, uyuşturucu, kundaklama ve tecavüz davalarını defalarca dinledim, kaleme aldım. Yargıç, savcı, avukat, polis, mahkum yakını, hatta mahkum olan dostlarım oldu bu sürede. Kısaca kitap yazsam, yazılır...

Gelelim Rus’la tanışma zamanına; yaklaşık 1 yıl önceydi, çok yakın bir aile dostumla sabah kahvesi içerken, bir telefon geldi, deli gibi hastaneye koştuk. Girne Acil Servise girdik, kızı, baygın bir şekilde yatıyordu. Kolunda serum, yırtık elbiseler heryerinde yaralar... (empati yapmaya çalışmayın, çünkü YAPAMAZSINIZ!!!) Apartman girişinde baygın ve kötü bir şekilde bulunmuş, ambulansla hastaneye getirilmiş... Kısa süre sonra polis arkadaşlar geldi soruşturma için, ama saatlerce beklemelerine rağmen, ifade dahi alamadılar... (Travma ve acı)

Yapılan tedavi ve tetkiklerin ardından, yakın aile dostlarımın kızını eve getirdik...

bir çok polis Girne içerisinde günlerce kamera kayıtları inceledi. Apartmana girişi ve kaçışı vardı ancak yüzü belli değildi. Yaklaşık 10 gün sonra, yine birlikte arkadaşlarımızla otururken polisten bir telefon daha geldi. Rus, başka bir kadına saldırmış, eşyalarını ve parasını çalmıştı. Ardından da kıskıvrak polisler tarafından yakalandı...

Bu bir yılda neler mi oldu? Terapiler, kabuslar, sinir krizleri, yaşanan o travma, o acı; ne parayla, ne pulla, ne siyasetle, ne insan haklarıyla falan ÖDENEMEZ!!!...

Tabii ki Rus ve avukatları suçlamaların hepsini reddetti. Ispat yoktu. Olayın yaşandığı gün, kızın üzerindeki elbiseler alındı. Daha sonra (burada DNA laboratuvarı olmadığı için Türkiye,ye gönderildi) yapılan analiz sonucu, Rus,un DNA’sı (tahmin ettiğiniz lekeler) bulundu... Ne mi oldu?? Gerisini akıllı olan anlar zaten...

Rus kaçtı cezaevinden, birileri yardım mı etti, cezaevinin boşluklarını mı buldu, orasını bilmem. Ancak bildiğim birşey var; Bu haberin öğrenilmesinin ardından, 1 yıldır süren terapiler, krizler, sakinleştiriciler hepsi uçtu gitti başa döndük...

Size empati yapın demeyeceğim asla. Çünkü YAPAMAZSINIZ!!!

Böyle bişeyin size, annenize, kız kardeşinize, yeğeninize, kız arkadaşınıza hatta kızınıza yapıldığının Empatisini yapmak için sadece bir saniye bile gözlerinizi KAPATAMASINIZ!!!

Rus yakalandı... Ardından paylaşımları okumaya başladım ve arkadaşlarım da okumaya başladı. Ve kızlarıda... yok yakalanırken, sert müdahale yapılmış, yok saçlarını çekmişler, yok kadına şiddet olaylarında polis neden böyle yapmaz? E bu nedir?? Kadına şiddetin en ağırı, en acısı, en acımasızı... ama evet doğru, hukuk devletiyiz, mahkeme ceza vermeden suçlu sayılmaz...

(Rusya’da seri tecavüzden yargılandı hapis yattı. Şartlı çıktı, Rusya’ya girerkenden tutuklanıp hapis yatmaya devam edecek olan Rustur bahse konu kişi bu arada)

Sırf “şiddete hayır” “poliste işkence var” “Rus ülkesine iade edilsin” gibi postlarla “like” almak için bu yazıları yazarsınız ya; yapmayın, etmeyin yazıktır...

Sizin görmediğiniz hissetmediğiniz, ama aile dostlarımızın ve yakın arkadaşlarımızın yaşadığı bu acı, ne siyasetinizin, ne saçma sapan basın açıklamalarınızın ne de yapamadığınız, yapmaya dahi korktuğunuz empatinizin , kat be kat üstünde...

ha bu Rus’la ilgili ben mi ne düşünüyorum??

“Nefes alması bile gereksiz”..."

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 00:41