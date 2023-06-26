‘EMBRACE: Rights for Reconciliation’ projesi tanıtıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘EMBRACE: Rights for Reconciliation’ projesinin tanıtım etkinliği Lefkoşa'daki Kıbrıs Barış ve Diyalog Merkezi (CPDC) binasında gerçekleştirildi.

Kıbrıs Barış ve Diyalog Merkezi’nden (CPDC) yapılan açıklamaya göre, CPDC ve Disiplinlerarası Hukuk, Alternatif ve Yenilikçi Yöntemler Merkezi (ICLAIM), Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VIII Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Kıbrıs'ta anlaşmazlık sonucu ortaya çıkan ayrımcı insan hakları ihlallerini uzlaşma aracı olarak ele almak' adlı projeyi uygulamaya başladı.

İki yıllık proje, bir araştırma konsorsiyumunun rehberliğinde, yerel ve uluslararası düzeylerde savunuculuk stratejileri belirleyen yayımlanmış bulgular ve politika önerileriyle insan hakları ihlallerine ilişkin iki toplumlu bir raporlama mekanizması oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada, “Önceki projelerden farklı olarak bu proje, sürmekte olan Kıbrıs sorundan kaynaklı bölünmüşlüğün her iki tarafın da ayrımcı insan hakları ihlallerini nasıl şiddetlendirdiğini ele almak için ilk kez iki toplumlu olarak çalışmayı amaçlayan bir sivil toplum ortaklığıdır.” denildi.

Araştırma projesinin amacının devam eden bölünmenin neden olduğu statükonun ana dezavantajlarından birini vurgulayarak adanın yeniden birleşmesini desteklemek olduğu belirtilirken, “Bunu iki toplumlu olarak yaparken, katılımcıların kültürel yeterlilik kapasitesini artıran, topluluklar arasında daha fazla güven aşılayan ve böylece AB'nin diyalog, iş birliği ve hak temelli yaklaşım değerlerini destekleyen bir güven inşa etme mekanizması olarak hizmet edecektir” denildi.

Mağdurlar için hedeflenen adli yardımın ötesinde, projenin, Kıbrıs genelinde ilgili hizmetlerde memurlar için ırkçılık karşıtı eğitim, Kıbrıs'taki diğer insan hakları STK'ları ile en iyi uygulama paylaşımı ve STK'lar için güven oluşturma atölye çalışmaları ve sonuçları paylaşmak için halka açık bir oturumdan oluşacağı belirtildi.

-Konuşmalar

Açılış töreninde konuşan CPDC'nin Kurucu Başkanı Dr. Meltem Onurkan Samani, anlaşmazlık ve ihlaller arasındaki ilişkinin daha geniş resminin yeterince ele alınmadığını belirtti.

Samani, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin sadece ihlaller için adalet aramayı ve bunların meydana gelmesine izin veren yapılarda kurumsal değişikliği değil, aynı zamanda bunu görünür, kışkırtıcı ve güven artırıcı bir şekilde yapacağını belirtti.

ICLAIM Kurucu Direktörü Prof. Stéphanie Laulhé Shaelou, anlaşmazlığın insan hakları üzerindeki etkisine değindiği konuşmasında projenin amaçlarına değindi.

Proje Yöneticisi Hüseyin Silman da bir araştırma konsorsiyumunun rehberliğinde, insan hakları ihlallerine ilişkin özellikle iki toplumlu bir raporlama mekanizması kurmayı amaçlayan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin planlanan yerel ve uluslararası düzeylerde savunuculuk stratejileri oluşturan yayınlanmış bulgular ve politika önerilerine ilişkin genel bir bakış sundu.

Avrupa Komisyonu Program Yöneticisi Mihai-Florin Stoleru, AB tarafından finanse edilen bu projenin içeriğine değindi.