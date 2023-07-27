'Emeğimle Üretiyorum Gülümseyin Çekiyorum'' Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ve Creditwest Bank iş birliği ile bu yıl ilki gerçekleşen “Emeğimle Üretiyorum Gülümseyin Çekiyorum” başlıklı fotoğraf yarışmasının sonuçları Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nde yapılan törenle açıklandı.

Creditwest Bank’tan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Merkezi’nde jüri üyeleri tarafından noter Ahmet Çakıcı ve basın önünde final oylaması gerçekleşen yarışmada ilk 3’e giren ve mansiyon ödülü alan 4. ve 5. fotoğraflar belirlendi.

İlk 10’a kalan finalistlerden; Ali Emin 10 bin TL, Taşkın Öztemiz 7 bin TL, Fuat Zenginer 5 bin TL para ödülü kazanırken, Sami Yediyıldız 1500 TL ve Nevzat Akçagil bin TL mansiyon ödülü kazandı. Üreticilerin 188 fotoğrafla katıldığı yarışmada ilk 10’a kalan üreticilere teşekkür plaketi ve çektikleri fotoğraflar çerçeveletip hediye olarak takdim edildi.

- Nizam: “Üreticiyi üretimden koparmamak için bu sosyal projeyi geliştirdik”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Nizam, yaptığı açılış konuşmasında, her yaptıkları projede yanlarında olup destek olan Creditwest Bank’a teşekkür ederek, üretimin günden güne zorlaştığı bugünlerde üreticiyi üretimden koparmamak için bu projeyi geliştirdiklerini ifade etti. Yaklaşık 200 eser arasından finale kalan 10 eserin sahiplerinin de hazır bulunduğu etkinlikte mansiyon ödüllerinin de Birlik tarafından verileceğini ifade eden Nizam, bu yarışmanın Kıbrıs Türk fotoğrafçılık tarihine de geçtiğini belirterek tüm katılan üreticilere tekrardan teşekkür etti.

- Taşçı: “Üreticiler çok değerli fotoğraflarla yarışmaya katıldı”

Ön eleme ve final elemeye katılan fotoğraf sanatçısı Yıltan Taşçı, ön eleme sırasında bayağı zorlandıklarını çünkü üreticilerin çok güzel fotoğraflarlarla yarışmaya katıldıklarını belirtti. Taşçı, tüm üreticileri tebrik ederek; esas olanın katılım cesaretini göstermek olduğunu, bu nedenle tüm katılımcıları kutladığını belirtti. Taşçı, Çiftçiler Birliği’nin Kıbrıs Türk fotoğrafçılk tarihinde de bir ilki gerçekleştirerek jurinin değerlendirmesini şeffaf bir şekilde basın ve finalistler önünde gerçekleştirdiğini söyleyerek, bu nedenle birlik Yönetim Kurulu’nu tebrik etti, yarışmanın devamlılığının sağlanmasını arzuladığını ekledi.

- Zaheer: “Tarım ve üretim alanındaki tüm projeler bizi heyecanlandırıyor”

Creditwest Bank adına söz alan Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank olarak tarım alanındaki tüm projeleri büyük bir heyecan ile desteklediklerini, tarım ve üretim için ne kadar çok farkındalık yaratılır ise ülke için o kadar iyi sonuçlar alınacağına inandıklarını söyledi. Zaheer, üretimin de bir sanat kolu olduğuna inandığını, bu nedenle fotoğraf ile tarımın birleştirildiği bu projeye katılan tüm üreticileri yürekten tebrik ettiğini belirtti. Zaheer, arşiv niteliği taşıyan bu yarışmaya gelecek yıllarda da destek vermeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.