Emek Platformu özel sektör emekçilerinin sorunlarına işaret etti

Emek Platformu özel sektör emekçilerinin sorunlarına işaret ederek, yeni kurulacak hükümette hangi parti olursa olsun emekçiler için acil adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Konuyla ilgili, Hak-Sen’den Emek Platformu adına yapılan yazılı açıklamada, TL’nin değer kaybı, ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle yaşam koşulları giderek zorlaşan, yoksullaşan ve alım gücü gerileyen başta özel sektör emekçileri olmak üzere, küçük esnaf ve tüm maaşlı çalışanların sorunlarının örgütlü mücadele ile çözülebileceğini belirtildi.

“Mevcut koşullarda özel sektör emekçileri, on aydır artmayan asgari ücretin yarattığı sefalete maruz kalırken; hükümet kurmak üzere bir türlü adım atamayan siyasi partilerin gündeminde yer bulamamaktadırlar. Oysa ekmek, geçim ve yaşam gailesiyle boğuşan emekçi insanlarımız, somut adımların atılmasını ve bir nebze de olsa rahatlamayı beklemektedirler” denilen açıklamada, kurulacak bir hükümette hangi parti olursa olsun, özel sektör emekçileri için acilen bazı adımların atılmasını gerektiği ifade edildi.

ACİL ADIMLAR…

Platformun son toplantısında, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedilen açıklamada, hangi hükümet olursa olsun, acilen şu adımların atılması gerektiği kaydedildi:

“Özel sektörde sendikalaşmanın sağlanması için gerekli yasal, pratik ve siyasi adımların atılması. İşsizlik sorunu ortadan kalkana kadar, mevcut çalışma izinlerinin yenilenmesi dışında, yeni çalışma izni verilmemesi.

Mevcut durumda Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından doğum öncesi ve sonrası 8 hafta olarak ödenebilecek olan, ancak sadece doğum öncesi ve sonrası altışar haftası hak olarak tanımlanmış olduğu için işverenlerin insafına bırakılan doğum izinlerinin, sekiz haftalık bir hak olarak düzenlenmesi.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin mevcut yasal düzenlemelerinde var olduğu halde uygulanmayan rücu sisteminin hayata geçirilerek; işverenlerden kaynaklı prim eksiklerinin, emekçilere bir yaptırım olarak uygulanmasına son verilmesi. Yatırımları eksik de olsa sigortalıların kaza, hastalık, emeklilik vb. tüm yasal haklardan faydalandırılması ve oluşan maliyetin ilgili işverene rücu edilmesi için pratik adım atılması.

İşyerinde haksızlığa maruz kalan, maaşını alamayan, yıllık ücretli izin hakkı gasp edilen, ek mesaisi ödenmeyen, haksız yere işten durdurulan ve yasal haklarını mahkemede aramak isteyen ancak yeterli maddi gücü olmadığı için bunu yapamayan emekçilere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Barolar Birliği işbirliğinde ücretsiz adli yardım hizmetinin sağlanması”

Basın-Sen, El-Sen, Güç-Sen, HakSen, Hazine-Sen, KTÖS ve Vergi-Sen tarafından oluşturulan Emek Platformu’na yaptıkları son toplantıda KTOEÖS ile Koop-Sen’in de katıldığı dile getirilen açıklamada tüm emek örgütleri de birlikte mücadeleye çağırıldı.