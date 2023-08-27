Emekli Astsubaylar Derneği'nden İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıya kınama

Dernek Başkanı Esen Ömürlü tarafından yapılan açıklamada, “Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Camiler, ibadet yerleri olarak toplumun huzur ve birlikteliğini temsil ederken, böylesi düşmanca eylemler barışı tehdit etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ömürlü, “Bizler, insan haklarına ve ibadet özgürlüğüne saygının temel değerler olduğuna inanıyoruz” diyerek, Rum yönetiminin, ibadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunmasına yönelik gerekli adımları bir an önce atmasını beklediklerini belirtti.

Daha önceki benzer saldırılarda faillerin yakalanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Ömürlü, bu son saldırıyla ilgili olarak Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gerekli soruşturmayı “etkili bir şekilde başlatmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını” temenni ettiklerini kaydetti.

Ömürlü, “son zamanlarda artan İslam karşıtlığının ve hoşgörüsüzlüğün son bulmasını diliyor, bu çirkin eylemleri şiddetle kınıyoruz. Barışın ve hoşgörünün egemen olduğu bir Kıbrıs adası için birlikte çaba sarf etmeye devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.