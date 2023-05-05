Emekli Büyükelçi Plümer kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

Emekli Büyükelçi Plümer kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti
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Emekli Büyükelçi Aytuğ Plümer, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kader Anı Krizden Yıkıma Giden Yol: 1963-1964” adlı kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Plümer’i kabulde yaptığı konuşmada, “Plümer’in kitabı KKTC tarihi açısından önemli” dedi.

Tatar konuşmasında, kitabı ilgiyle okuyacağını ifade ederek, sömürge dönemi sonrası Kıbrıs tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden 1963 ve 1964 olayları karşısında Kıbrıslı Türklerin içine düştüğü durumun, karanlıkta kalmış yönleriyle tasvir edilmeye çalışıldığı bu eser için Plümer’e teşekkür ederek başarı diledi.

Emekli Büyükelçi Aytuğ F. Plümer de, kendisini kabulünden ve desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.

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