Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyinden mesaj

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi, “Emekliler Günü ve Haftası” dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm emeklilerinin gününü kutladı ve COVID-19 önlemlerine uyma çağrısında bulundu.

Konseyden yapılan açıklamada, Ulu Önder Atatürk’ün askerlikten emekliye ayrıldığı gün olan 30 Haziran Emekliler Günü ve Haftası olarak kutlandığı belirtildi.

Yıllardır aktif bir şekilde kutlanan Emekliler Haftası’nın bu yıl COVID-19 nedeniyle kutlanamadığı kaydedilen açıklamada, emeklilere sağlıkçıların önerdiği tedbirlere uyma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Tüm emeklileri koşullara uymaya ve topluma örnek olmaya davet ediyoruz. Bu yıl sorunları bir kenara koyarak hastalıkla mücadele etmek zorundayız. Evde kalalım, mesafeye uyalım, kendimizi koruyalım.” ifadeleri kullanıldı.