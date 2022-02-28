Emekli komutan Halil Görçin askeri törenle toprağa verildi

Hayata veda eden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensubu Emekli Komutan Halil Görçin bugün askeri törenle defnedildi.

GKK'da bir çok görevde bulunan emekli Yarbay, Halil Görçin Minareliköy Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ailesi, bazı siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreni dualar okunmasıyla son buldu.

Ayni zamanda ülkenin saygın diş hekimlerinden Dt.Ünal Görçin’inin kardeşi ve Cengiz Topel Hastanesi’nin sevilen doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op.Dr.Etem Görçin’in de amcasıydı.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 15:56