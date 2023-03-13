Emekli Korgeneral Ali Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de hayatını kaybeden Güvenlik Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak Kıbrıs’ta da görev yapan Emekli Korgeneral Ali Yalçın ,Narlıdere Merkez Camii’nde düzenlenen askeri cenaze töreni ile spn yolculuğuna uğurlandı.