Emekli Korgeneral Ali Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Korgeneral Ali Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
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İzmir'de hayatını kaybeden Güvenlik Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak Kıbrıs’ta da görev yapan Emekli Korgeneral Ali Yalçın ,Narlıdere Merkez Camii’nde düzenlenen askeri cenaze töreni ile spn yolculuğuna uğurlandı.

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