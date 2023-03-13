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Emekli Korgeneral Ali Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs
13 Mart 2023 Pazartesi 01:53
Kıbrıs Genç Tv
İzmir'de hayatını kaybeden Güvenlik Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak Kıbrıs’ta da görev yapan Emekli Korgeneral Ali Yalçın ,Narlıdere Merkez Camii’nde düzenlenen askeri cenaze töreni ile spn yolculuğuna uğurlandı.
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