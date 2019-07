Emekli Subaylar Derneği'nden 1 Ağustos mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk halkının, dün olduğu gibi bugün de yaşanan her türlü olumsuzluğa karşı geleceğe umutla baktığını kaydetti.

Emekli Subaylar Derneği, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, geçmişi acılar içinde geçen insanların, verdikleri mücadelenin 1974 yılında nihayete ulaştığını ve 1 Ağustos 1976 yılında ise mensubu oldukları Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türkü’nün tarihsel varoluş mücadelesi uğrunda her türlü fedakarlığı gösteren mücahit ve mücahidelerimizi selamlar, bu uğurda şehit düşenleri saygıyla anarız.

Adamızda savaşsız 45 yıl geçmesi Kıbrıs Türkü’nün vermiş olduğu mücadele sayesindedir. 1974 sonrası barış için verdiğimiz mücadele ise karşılık bulamamıştır. Daha iyi bir geleceğe ait umutlarımız, ekonomik olarak güçlü, her yönden güven veren barışçı bir çözüm ile hayat bulacaktır.

Bu vesile ile, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mızın 43’ncü yıl dönümünü kutlar, halkımıza barış, huzur ve güven içerisinde daha güzel günler ve yarınlar dileriz.”