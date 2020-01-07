Emekli Subaylar Derneği'nden zam eleştirisi

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, seyrüsefer ve diğer alanlarda yapılan zamları anlamsız ve yanlış bulduğunu belirterek, zamların, halkın isyan noktasına gelmesine sebep olduğunu kaydetti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, gün geçtikçe zorlaşan hayat koşullarının, toplumun huzur ve refahının aşağılara düşmesine neden olduğu ifade edildi.

Yönetimlerin de buna duyarsız kaldığı, üstüne hayatı daha da zorlaştıracak kararlar aldığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Halkımızın isyan noktasına gelmesine sebep olmuştur. Üst üste trafikte yönetsel tedbirsizlikler nedeniyle yaşanan kazalar ve ölümler hepimizin içine ataş düşürmüştür. Tamamlanmayan proje yolları ve yamalanamayan, yenilenemeyen yollar varken seyrüsefer ve benzeri vergileri anlamsız ve yanlış buluyoruz. Bizler, konuya siyasi değil toplumsal bir trajedi olarak bakıyoruz. Zamların geri alınması için gerekli hassasiyeti gösteren herkesle ve de her zaman halkımızla birlikte olacağımızı duyururuz.”