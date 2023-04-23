Emekli Subaylar Derneği’nden 23 Nisan ve Bayram mesajı…

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı.

“Yüce Türk Milleti’nin ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkının haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı’nı gönülden kutlarız” denilen mesajda, deprem felaketi nedeniyle her iki bayramın da buruk bir şekilde yaşandığı kaydedildi.

Mesajda şunlara yer verildi:

“Unutulmamalıdır ki! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türk Halkı’nın bağımsızlığının ve egemenliğinin en temel unsuru ve dayanağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününü yarının çağdaş gençleri ve yetişkinleri olacak Türk çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir.

Maddi ve manevi yıkıma uğramış Anadolu topraklarında, Kurtuluş Savaşı ortam ve şartlarında dahi, Atatürk Türk milletinin çağdaş uygarlıklar arasında yerini alması için fikir ve gayretlerini esirgemeden, çağdaşlaşma hedefine kesintisiz bağlı kalarak meclisin kurulması ve çalışmasını tesis etmiştir. Kurtuluş Savaşı sonrasında da Ulu önder: ‘Egemenlik hiçbir mana, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ortaklık kabul etmez’ diyerek, eskimiş ve köhnemiş tüm kurumları kaldırmış. ‘Egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin’ olduğu ve demokrasinin belirleyici, bilimin yol gösterici olduğu Atatürk'ün milletine hizmette, en önemli eseri ve armağanı olan bu yıl da 100’üncü yaşını kutlayacağımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edilmiştir.

Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, özgür yaşamak, adadaki varlık ve egemenliğini sonsuza kadar sürdürmek için Kıbrıs Türkü’de kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya ve değerlerini korumaya devam edecektir.

Bu vesileyle başta ulusumuz ve özelde de geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutlarken, deprem felaketinde kaybettiğimiz tüm insanlarımız ve çocuklarımızla, Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”