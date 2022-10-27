Emekli Subaylar Derneği’nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Yüce Türk Milleti’nin ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığı; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutlarız” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Kazım And mesajında, “Umutların tükenmekte olduğu bir anda her türlü zorluk ve imkânsızlığa rağmen büyük fedakârlıklarla Türk milleti ve kahraman Türk ordusunun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı Kurtuluş Savaşının eşi görülmemiş bir zaferle sonuçlandığını” belirtti.

Atatürk’ün, Türk milletinin çağdaş uygarlıklar arasında yerini alması için çağdaşlaşma hedefine kesintisiz bağlı kaldığını belirten And, “‘Ufku görmek yetmez, ufkun ötesini de görmek gerekir’’ diyen Ulu Önder Atatürk, yaklaşık bir asır önce maddi ve manevi yıkıma uğramış Anadolu topraklarda kimsenin hayalini dahi kuramadığı zaman ve şartlarda, düşmanları kovmakla yetinmeyerek eskimiş ve köhnemiş tüm kurumları kaldırarak, ‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ düsturundan hareketle demokrasinin belirleyici, bilimin yol gösterici olduğu cumhuriyeti ilan etmiştir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temelinde, çağdaş yurttaş, toplum ve devlet hedeflerine ulaşmayı sağlayacak prensiplerin inkılaplarla yaşama geçirildiğini belirten And, “Gücünü ulusundan alan demokrasinin hayat bulması, çağı yakalayıp daha da ileriye ulaşma imkanına kavuşması, kadın ve erkeğin eşit, bağımsızlığın daimi olduğu Ulu Önder Atatürk'ün en önemli eseri olan, Türk ulusuna armağan ettiği ve ona en uygun idare şekli olan, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti niteliğine haiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle birlikte mümkün olmuştur” ifadelerini kullandı.

And, mesajında devamla, “Atatürk İlke ve Devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için verdiği mücadeleyi KKTC’yi kurarak taçlandıran Kıbrıs Türkü de kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edecektir. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu kuruluş yılını en içten duygularla kutlarken, bu mutlu günde başta Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını feda eden şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ve silah arkadaşlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarız” dedi.