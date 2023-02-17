Emekli Subaylar Derneği’nden Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na 120 bin TL bağış

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na (KTDP) 120 bin TL bağışta bulundu.

Dayanışma Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım Ant ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

Dernek Başkanı Kazım Ant, 120 bin TL’lik bağış çekini, KTDP adına KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu’na takdim etti.

Ant, başlatılan bu çalışmanın yüce bir görev olduğunu söyleyerek, başarı dileklerinde bulundu.

Birçok örgütün oluşturduğu Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, Türkiye'deki depremler nedeniyle evsiz kalanlara bin adet konteyner konut yapılması için kampanya başlatmıştı.