"EMEKTEN VE EKOLOJİDEN YANA MÜCADELE EDİLECEK"

Yeni Kıbrıs Partisi, 24 Haziran yerel seçimleri ardından, belediye meclislerine seçilen üyelerinin, “emekten ve ekolojiden yana, anti-militarist ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, yolsuzluk ve usulsüzlüklere karşı, katılımcı demokrasinin kurumlarının çalışması için” mücadele edeceğini, “toplumsal muhalefetin savunucusu ve sözcüsü olacaklarını” duyurdu.

YKP’den yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa, Mağusa ve Çatalköy Belediye Meclislerinde YKP’li üyelerinin de yer alacağı kaydedildi.

Gülay Kaşer, Devran Öztunç ve Murat Kanatlı’nın Lefkoşa Belediye Meclisi’ne, Ulus Irkad’ın Mağusa Belediye Meclisi’ne, Osman Höyük’ün ise Çatalköy Belediye Meclisi’ne seçildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yaşadığımız yerlerin orda yaşayanlar tarafından yönetilmesi için gerek mahalle/bölge forumlarının yapılması, gerekse demokratik kitle örgütlerinin öneri, fikir ve sorunlarının ilgili karar alma mekanizmalarına taşınması için çalışacağız” ifadelerine yer verildi.

Yerel seçimlere katılım oranlarının da değerlendirildiği açıklamada, sandığa gitmeyenlerin oranın oldukça yüksek olduğunu, kaydedildi.

Açıklamada, “Politik gerekçelerle, rejime karşı bir tavır olarak sandığa gitmeyenleri de selamlarız” denildi.