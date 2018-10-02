EMİNE BİNİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Lefkoşa’da, 29 Eylül’de sabahın erken saatlerinde, kaldığı ikametgahın ikinci katındaki yatak odası penceresinden aşağıya düşen ve ağır yaralanan 33 yaşındaki Emine Binici, bugün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, 29 Eylül Cumartesi günü saat 02.30’da, Defne Sokak Yenikent’te, kalmakta olduğu ikametgâhın penceresinden 7.25 metre yükseklikten düşen 33 yaşındaki Emine Binici, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde dün saat 17:45’de yaşamını yitirdi.