Eminoğlu’na 10 yıl, Özbekoğlu’na 5 yıl hapis cezası verildi

Eminoğlu’na 10 yıl, Özbekoğlu’na 5 yıl hapis cezası verildi
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Girne’de görüşülen, Mehmet Eminoğlu aleyhindeki sahte vekaletle devir davasında karar açıklandı. Mehmet Eminoğlu’na 10 yıl, Mehmet Serdar Özbekoğlu’na 5 yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: BRT

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