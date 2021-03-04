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Eminoğlu’na 10 yıl, Özbekoğlu’na 5 yıl hapis cezası verildi
Kıbrıs
04 Mart 2021 Perşembe 11:32
Kıbrıs Genç Tv
Girne’de görüşülen, Mehmet Eminoğlu aleyhindeki sahte vekaletle devir davasında karar açıklandı. Mehmet Eminoğlu’na 10 yıl, Mehmet Serdar Özbekoğlu’na 5 yıl hapis cezası verildi.
Fotoğraf: BRT
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