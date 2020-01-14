Emirname 6 ay daha uzatıldı

Bakanlar Kurulu, Gazimağusa – İskele - Yeniboğaziçi bölgelerini kapsayan emirnameyi 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay basına yaptığı açıklamada, toplantıda Halkın Partisi ve Ulusal Birlik Partisi’nin, Gazimağusa – İskele - Yeniboğaziçi İmar Planı Taslağı’nın yürürlüğe konmasıyla ilgili görüş ayrılığının ele alındığını, HP’nin planın hazır olduğu görüşünde olduğunu, UBP’nin ise taslak planın henüz olgunlaşmadığı, bazı değişikliklerin yapılmasının gerekebileceği görüşünde olduğunu kaydetti.

Toplantıda geçici çıkış yolu ürettiklerini kaydeden Özersay, 6 aylığına, 15 Temmuz’a kadar, Gazimağusa - İskele - Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi’nin tekrardan yürürlüğe konması kararı üretildiğini ifade etti.

Kudret Özersay, süre içerisinde Gazimağusa – İskele - Yeniboığaziçi İmar Planı Taslağı ile ilgili değişiklik önerisi gelmesi halinde değerlendirileceğini ve görüş birliğine varılması halinde İmar Planı taslağının hayata geçirileceğini; 15 Temmuz’a kadar imar planı konusunda sonuç alınamaması halinde de emirnamenin ortadan kalkmış olacağını söyledi.

Özersay, hedefin imar planının tamamlanması olduğunu, Fasıl 96’nın pek çok açıdan yeterli olmadığını, emirnamenin ise tedbir niteliğinde olduğunu söyledi.

LEFKOŞA-GİRNE YOLU

Kudret Özersay, toplantıda, Gönyeli Çemberi ile Boğaz Kavşağı arasındaki yol üzerinde bulunan refüjün kaldırılması ve bariyerlerin konması için ihaleye çıkma kararı aldığını, ihale bedeli için Maliye Bakanlığı’ndan bloke de alındığını kaydetti.

ALSANCAK BİRİNCİ ETAP YOL ÇALIŞMASI

Özersay, Su İşleri Dairesi’nin vereceği rapor ertesinde de Alsancak 1’inci etap yol çalışmasının başlatılması yönünde karar üretildiğini ifade etti.

ÜZÜM DE DAHİL EDİLDİ

Genel Takım Sigortası Fonu’ndan, yakın geçmişe kadar, doğal afetlerin narenciye ve patateste neden olacağı zararların karşılandığını kaydeden Özersay, bir önceki hükümet döneminde kapsam dahiline seraların da alındığını, bir süre önce de muzun dahil edildiğini, bugünkü toplantıda da üzüm ürününün kapsama dahil edildiğini ifade etti.

Özersay, bir takım kamulaştırma kararları alındığını, bunların Resmi Gazete’de yayımlanacağını sözlerine ekledi.