Emlak ve su borçları bankalardan ödenebilecek

Girne Belediyesi'ne ait emlak vergisi ve su borçlarının bankalardan ödenebileceği duyuruldu.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların sıkıntı yaşamadan ilgili bankalardan bu ödemeleri yapabilmelerinin sağlandığı ve belediye veznesine gelmeden bankaların veznelerinden kolaylıkla ödenebileceği vurgulandı.

Ödeme yapılabilecek bankalar şunlar:

“Akfinans Bank, Albank, Asbank, Capital Bank, Creditwest Bank, Garanti Bankası, Halk Bank, İktisat Bankası, İş Bankası, Kooperatif Merkez Bankası, Limasol Kooperatif Bankası, Nova Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türk Bankası, Universal Bank, Vakıflar Bankası, Yakın Doğu Bank ve Ziraat Bankası”.