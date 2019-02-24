Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği (KTEB) ile Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası işbirliğinde "Emlakçılık Eğitim Semineri" düzenlendi.

KTEB’den yapılan açıklama şöyle:

“Seminer öncesinde Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber açılış konuşması gerçekleştirdiler.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren KTEB Başkanı Hasan Sungur, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliğinin tarihi konusunda katılımcılara bilgi verdi. Sungur, birlik faaliyetlerinin yanı sıra bundan sonraki yol haritaları konusunda da üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Sungur; “30 yıl önce Lefkoşa'da Kardeş Ocağı 8 kişi ile başlayan bir hayal ile bugün geldiğimiz noktada gurur ve heyecan duyuyorum. Arada geçen sürede Kıbrıs Türk Emlakçılık sektörü çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymayı başardı. Bugün ilk kez bir eğitim semineri düzenliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bugün ki seminerde her alanda ihtiyaç duyacağınız eğitimleri işin uzmanlardan vereceğiz. Bunları ayrıca ilerleyen günlerde İngilizce ve Rusça olarak da birliğimizin sayfasından yayınlayacağız" dedi.

Sektör olarak Annan Planı döneminde önemli bir süreçten geçtiklerini anlatan Sungur; “Herkes elindeki malın kıymetini bilmeye başladı. Bu dönemde çok cddi yatırımcı gelmeye başladı. Mallarımız o dönemde kıymete bindi. O günkü süreçte hayali inşaatlar hayali villalar satılmaya başlandı. 2007 de ilk kez lisans yasası geçti. Her yerdeki yozlaşma burada da yaşandı. Bakanlık herkese lisans vermeye başladı. Biz karşı çıkmamıza rağmen önüne gerilene lisans verildi. Sonunda tadilat Yasası gündeme geldi. 2008 de yeniden Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliğini yeniden kurmak zorunda kaldık. Bugün Yasamız hazır ama bir türlü meclisten geçmiyor. Buna rağmen belediyeler emlak ofisi açmak isteyenlerden KTEB üyelik belgesi istiyor, olmayana dükkân açma izni verilmiyor " dedi.

Sungur; "Bugün en büyük sıkıntımız kaçak emlakçılık ile mücadele. Kaçak emlakçılık ile mücadele kapsamında billboardlara ve değişik alanlara reklamlar verdik. Önümüzdeki günlerde mücadelemizi arttırarak devam ettireceğiz ve yasamızın çıkması içinde mücadeleye devam edeceğiz.

Sungur konuşmasının devamında Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odasına ve Türkiye Emlakçılar Federasyonuna katkılarından ötürü teşekkür etti.

Başkan Sungur Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası başkanı ve yönetimine de teşekkür etti. Emlakçıların aynı zamanda oda üyesi olduğunu bu destekten ötürü de odaya teşekkürlerini sunduklarını söyledi.

Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli de seminerin açılışında yaptığı konuşmada tüm katılımcıları selamladı ve Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan’ının seminere katılanlara gönderdiği selamı iletti.

Madenli "bizim 40 bin üyemiz var federasyonda. Bu çok ciddi bir rakam. Sadece Mersin'de bana bağlı 1180’den fazla üyem var. Bu üyelerin tümü sizin yanınızdadır. Dün olduğu gibi bugün de biz birlikte hareket edeceğiz. Onurlu bir meslek icra ediyoruz. Her daim yanınıza yer alacağız. Sorunları hep birlikte aşacağız" dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber'de seminerin açılışında yaptığı konuşmada çatı örgütü olarak birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kanber " bugün aktif 12 bin üyemiz var. Toplamda bu sayısı 18 bin. Biz oda olarak KTEB ne tüzel kişilik verebiliriz. Bizim bu yapımız hazır. Her koşulda emlakçılar ile birlikte hareket edeceğiz. Kayıt dışı ve kaçak emlakçılıkla da mücadele konusunda oda olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra alanında uzman kişilerden oluşan eğitim ekibi seminere katılanlara kendi uzmanlık alanlarında sunumlar yaptılar.”