“Emniyet kemeri eğitim simülatörü” tanıtıldı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin (TKÖD), araçlarda emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak için ülkeye ilk kez kazandırdığı “Emniyet Kemeri Eğitim Simülatörü”, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı etkinlikle tanıtıldı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından derneğe hibe edilen simülatör, Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Trafik Eğitim Parkı yanındaki araziye konuşlandırıldı.

TKÖD Simülatör Eğitim Alanı’nda yer alan etkinlikte, çarpma ve devrilme mekanizması olmak üzere iki mekanizmadan oluşan simülatör aracılığıyla bir trafik kazası anında emniyet kemerinin kişiyi nasıl koruduğu canlandırıldı.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel’in yanı sıra davetliler katıldı.



TATAR: “ÖNEMLİ OLAN BİRİKİM VE TECRÜBELERİN PAYLAŞILMASI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TİKA’nın koordinatörüne teşekkürlerini sunarak, önemli olanın birikimlerin ve tecrübelerin paylaşılması, sürücülere, ehliyet sahiplerine, eğitmenlere katkı koyabilmek olduğunu ifade etti.

KKTC’de gelinen aşamada yüzbinlerce sürücü ve aracın her gün yollarda olduğuna dikkat çeken Tatar, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkede de trafik kazaları olduğunu belirtti.

TKÖD’ye çalışmaları ve katkıları nedeniyle teşekkür eden Tatar, “Elbette bu yoğunluk içerisinde trafik kazalarında arzu ettiğimiz azalmayı görmemiş bulunuyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmaları bu anlayışıyla devam ettirmek lazım” şeklinde konuştu.

“SÜRÜCÜLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Yolların düzenlenmesi, çevre yollarının açılması ve altyapıya yapılan yatırımlarla KKTC’deki standartların yükseldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kazaların mutlaka meydana geleceğini ancak sürücülere büyük görev düştüğünün altını çizdi.

ALKOL… CEP TELEFONU…

Alkol alınarak yola çıkılamayacağını, cep telefonu ile oynarken araç kullanılamayacağını vurgulayan Tatar, “Biz istediğimiz çalışmayı yapalım eğer bu alışkanlıklar devam ederse kazalar devam edecektir. Bu da bizleri üzecektir” dedi. Tatar, bunların sürekli hatırlatılması, cezaların ona göre düzenlenmesi, kuralların uygulanması gerektiğini ifade etti.

Bu işin hafife alınmaması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda basının bu konuları gündemde tutmasının önemine vurgu yaparak, “Hatalı olanları deşifre etmek de bir görevdir. Bunu da yapmak durumundayız” dedi.

“EMNİYET KEMERİ TAKMAK ARKA KOLTUKTAKİLERİN DE SORUMLULUĞU”

Emniyet kemerini takmanın sadece ön tarafta oturanların değil, arka koltuktakilerin de sorumluluğu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlere de örnek olmak görevi düşüyor. Ben de her arabaya bindiğimde, arkada otururken de emniyet kemeri takmak durumundayım. İstatistikler onu göstermektedir. Arabanın arkasında olana bir şey olmaz algısı var. Hâlbuki kazalarda, çarpışmadan ziyade savrulmadan dolayı ölümler oluyor. Emniyet kemerimizi takalım” ifadelerini kullandı.

Tatar, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, simülasyon çalışmalarının mobil olarak farklı yerlerde sergilenmesinin büyük katkısı olacağını düşündüğünü aktardı.

“EMNİYET KEMERİMİZİ HER ZAMAN TAKALIM”

Tatar, halka, “emniyet kemerimizi her zaman takalım” mesajını vererek, “İnşallah 2021 yılında pandeminin de geride kalmasıyla, trafik kazalarının da azalmasıyla daha güzel günler bizim olacaktır” dedi.



BAŞÇERİ: “TİKA’NIN PROJELERİ BÜYÜYECEK”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, trafik kazalarının haberi alındığında herkesin içini burkan, başına gelmemesi için dua ettiği ancak başa gelmeden de anlamakta zorluk çekildiği olaylar olduğunu söyledi.

TKÖD’ye çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini sunan Başçeri, “Her ne kadar trafikte kazasız günlere ulaşmak çok büyük bir idealse de inşallah o günlerin de geldiğini görürsünüz Sayın Başkan” ifadelerini kullandı.

Mevzuatın oluşmasına derneğin yaptığı katkılara işaret eden Başçeri, mevzuatın zorunlu olduğu için değil insanların başlarına gelebilecek, yaşanabilecekleri önceden kavrayabilmeleri sayesinde uygulanması temennisini dile getirerek, “Umut ederim o günler de gelir” dedi.

“Ağaç yaşken eğilir” vurgusu yapan Başçeri, okullarda verilecek trafik eğitiminde simülatörün de kullanılarak, bilincin, farkındalığın yerleşmesinin önemine dikkat çekti.

TİKA’ya KKTC’de yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Başçeri, ayrıntısını vermeden önümüzdeki dönemde TİKA’nın projelerinin çok daha büyük boyutlarda olacağının da müjdesini verdi.

Başçeri, mobil olan simulatörün adanın her yerine ulaştırılıp, özellikle okullardaki çocuklara, gençlere trafikte keyif alabileceklerini, trafiğin azrail olmadığını göstermesi konusunda atılacak adımların kıymetli olduğunu söyledi. Başçeri son olarak, “Umut ederim sıfır kazayla, trafik kazasız yılları da KKTC görür. Bir ütopya belki ama hedef o olsun” dedi.

ÜSTEL: “TRAFİK ÜLKENİN KANAYAN YARASI”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel de, trafiğin ülkenin kanayan yarası olduğunu belirterek, insanları bilinçlendirmek, eğitimi artırmak için güzel bir projenin tanıtımının yapıldığını kaydetti.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TİKA’ya yürekten teşekkürlerini sunan Üstel, 2012’den bu yana sürüncemede olan projenin 2020’de hayat bulduğuna işaret ederek, ülkenin ihtiyacı olan bu tip projelerin her ilçede yer alması gerektiğini ifade etti.

Trafikte eğitimin önemine vurgu yapan Üstel, okuldan başlayarak, bu tip parklarda da uygulamalı eğitimle bilinçlenmek gerektiğini söyledi. Üstel, projeye katkıda bulunanlara teşekkür ederek, bu tip parkların ülkede yaygınlaşması için bakanlık olarak dernekle birlikte öncülük edeceklerini bildirdi. Üstel, ehliyet alacak gençlerin küçük yaştan eğitim alması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini de söyledi.

AVCI: “KURALLAR İÇİNE GİRME RUHU OLUŞMADI”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı da konuşmasında, 1974 Barış Harekatı öncesinde Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlar nedeniyle canlarının tehlike altında olduğunu, 1974 sonrasında ise can tehlikesinin yollarda kendini gösterdiğini kaydetti.

Covid-19 salgınına işaret eden Avcı, salgın hastalıklarda kuralların belli olduğunu, devlet ve vatandaşların kuralların içine kolayca girebildiğini belirterek, “Ancak ülkemizde trafikteki kazalar, ölümler ve yaralanmaları önlemek için kurallar içine girme ruhu oluşmamıştır. Kazaların, kazalarda ölüm ve yaralanmaların önlenebilmesi için niyet ve kararlılık gösterilmesinde ciddi zayıflıklar vardır” dedi.

PARKTA HER YIL 6 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

TKÖD’nin çıkar gütmeyen ve siyaset yapmayan bir sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayan Mehmet Zeki Avcı, derneğin çalışmalarından örnekler verdi. 2010 yılında bakanlık, STÖ ve özel sektör el ele vererek Trafik Eğitim Parkı’nın hayata geçirildiğini anlatan Avcı, Trafik Eğitim Parkı’nı hayata geçiren ekibe teşekkür etti ve Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde parkta yılda ortalama 6 bin öğrencinin eğitim gördüğüne dikkat çekti.

“BİR KLİK SESİYLE HAYATA BAĞLAYAN EMNİYET KEMERİ…”

Bugün esas konunun emniyet kemeri olduğunun altını çizen Avcı, “3 saniyede takılabilen, bir klik sesi ile hayata bağlayan emniyet kemeri… Takılmadığı zaman da araç dışına savrulmayı durduramayan emniyet kemeri…” şeklinde konuştu.

Avcı, KKTC’de emniyet kemeri takılmasıyla ilgili yıllar içindeki yasal düzenlemeler hakkında da bilgi verdi ve 2012’de yürürlüğe giren yasayla arabadaki herkesin ön ve arka koltukta emniyet kemeri bağlaması gerektiğini vurguladı.

Avcı, “Ancak üzülerek söylemek zorundayım ki maalesef emniyet kemeri kullanımı gereken oranda değil” dedi.

“2019’DA 3 BİN 770, 2020’DE 3 BİN 13 SÜRÜCÜNÜN EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI TESPİT EDİLDİ”

Avcı, 2019’da 3 bin 770 sürücünün, 2020’de ise Covid-19 sürecine rağmen 3 bin 13 sürücünün araç kullanırken emniyet kemeri takmadığının tespit edildiğini vurguladı. 2020 yılında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında hayatını kaybeden 26 kişiden 20’sinin araç içerisindeki sürücü ve yolculardan oluştuğuna dikkat çeken Avcı, bu 20 kişinin yüzde 70’inin emniyet kemeri takmadıkları için hayatlarını kaybettiklerinin raporlandığını belirtti. Avcı, “Aslında kazalarda çok defa ölüm, çarpışmadan dolayı değil, savrulmaktan dolayı olmaktadır” vurgusu yaptı.

Emniyet kemeri simülatöründe iki farklı mekanizma olduğunu dile getiren Avcı, devrilme simülatörünün 360 derece takla atan bir aracı canlandırdığını, çarpma simülatörünün de düşük hızlarda bile emniyet kemerinin ne kadar koruyucu olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Avcı, emniyet kemeri simülatörünün, Trafik Eğitim Parkı’na gelenlere kullandırma yanında, mobil olarak da, yapılacak protokollerle Polis Genel Müdürlüğü kullanımında, uygun görülürse askeri birliklerde, belediye bölgelerinde, üniversite kampüsleri içinde, halkın yoğun olduğu meydanlarda tüm halkın ve özelde gençliğin kullanımına sunulacağını açıkladı. Avcı, “Bir hayat dahi kurtarabilirsek ne mutlu bizlere” dedi.

Emniyet kemeri simülatörünü ülkeye kazandırmak için 8 yıl uğraştıklarına dikkat çeken Mehmet Zeki Avcı, simülatörün Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından alınarak, TKÖD’ye hibe edildiğini bildirdi.

Avcı, son olarak bu süreçte büyük destek gördükleri TC Büyükelçiliği’ne, TKÖD Simülatör Eğitim Alanı’nı tahsis eden Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ve tüm emek verenlere teşekkürlerini sundu.

KÜÇÜKÇAVUŞ: “PROJEYE KATKI KOYMANIN MUTLULUĞU İÇİNDEYİZ”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Program Koordinatörü Pınar Özcan Küçükçavuş da, Kuzey Kıbrıs’ta bir ilk olan, çok güzel bir projeye katkı vermenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, TİKA’nın trafik güvenliği konusunda dünyanın farklı ülkelerinde farklı projelere destek verdiğini söyledi.

Küçükçavuş, trafik altyapısının desteklenmesini, trafik polislerinin eğitimi veya donanım desteğini bunlara örnek olarak sıraladı. Küçükçavuş, bir yıldır TİKA’nın bütün projelerine destek olan TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu proje ortak bir çabanın ürünüdür. Umuyorum ki bu proje trafik kazaları konusundaki bilinci, hassasiyeti ve duyarlılığı artırır” şeklinde konuştu.

“ÖLÜM NEDENLERİ YÜZDE 70 ORANINDA EMNİYET KEMERİ BAĞLAMAMAKTAN”

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Bölüm Müdür Yardımcısı Başmüfettiş Şevket Derindağ da, trafiğin tüm ülkelerde olduğu KKTC’de de önemli konulardan biri olduğunu ifade ederek, trafikteki sıkıntılarla ilgili tüm kurumlarla ortak çalıştıklarını kaydetti. Derindağ, “Ortak amacımız sıkıntıların ve kazaların azaltılarak, ailelerin acılarını dindirmektir” dedi.

Derindağ, trafik kazalarının oluşum sebeplerinde sürat, dikkatsiz sürüş ile birlikte emniyet kemeri bağlamamanın da ciddi bir unsur olduğunu ifade etti. Derindağ, son meydana gelen trafik kazalarına bakıldığında ölüm nedenlerinin yüzde 70 oranında emniyet kemeri bağlamamaktan kaynaklandığına vurgu yaptı.

Derindağ, yasa gereği araç içerisinde seyahat eden herkesin emniyet kemeri kullanması zorunluluğuna da dikkat çekti.