EMO “Yenilenebilir Enerji Zirvesi” düzenliyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ülkenin enerji sorununa bütünlükçü ve yapıcı bir çözüm haritası oluşturma amacıyla yarın Girne Lord’s Palace Hotel’de “Yenilenebilir Enerji Zirvesi” düzenliyor.
Açıklamada, Zirve’de enerji piyasalarında yaşanan, yenilenebilir enerji dönüşüm ihtiyaçlarının irdelenmesi için ortak bir zemin fırsatı yaratması beklendiği, bunun yanında gelecek trendlerin değerlendirilmesi, sektörün gereksinim ve beklentilerinin irdelenmesi için bir fırsat yaratılması hedeflendiği kaydedildi.