En Büyük Hasar Haspolat ve Taşkent'te

Başta Taşkent olmak üzere, Güngör ve Değirmenlik ile Girne’nin doğusunda önceki geceden sabaha kadar etkili olan yağışlar sellere ve su baskınlarına yol açtı.

En büyük hasarın meydana geldiği bölge, metrekareye 235 kg yağışın düştüğü Taşkent ile Haspolat oldu.

Taşkent’te dolu nedeniyle 10 ev ve garajın çatısnda hasar meydana geldi, yaklaşık 10 evi de su bastı. En az 4 araçta da hasar meydana geldi.

Taşkent’ten akan dereler, Haspolat’ta bazı evlerin su altında kalmasına yol açtı.

Başbakan Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Tarım Bakanı Erkut Şahali, kaymakamlar ve bazı milletvekilleri bölgede incelemelerde bulundu.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, TAK’a yaptığı açıklamada, su basan 3 evden suyun, belediyeye ait tankerlerle tahliye edildiğini bildirdi.

Yağışların gün boyu sürmesinin çalışmaları aksattığını aktaran Harmancı, Lefkoşa Belediyesi çevre sağlığı ve temizlik ekiplerinin de Haspolat’ta görevde olduğunu belirtti.

Mehmet Harmancı, Haspolat’a suyun 4 koldan geldiğini, bu kollardan iki tanesinin önüne set çekildiğini, bu gece ve yarın aşırı yağış meydana gelmemesi halinde yeni bir su baskını yaşanmasının beklenmediğini bildirdi.

Evlerini su basan, eşyaları su içinde kalan vatandaşlarsa, yetkililerden yardım talep etti.