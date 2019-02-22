En çok yağış Beyarmudu'na

Meteoroloji Dairesi, dün akşam en çok yağışın Beyarmudu bölgesine düştüğünü açıkladı.



Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, 21-22 Şubat 08:00 – 08:00 (L) arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:



“Beyarmudu: 15 kg/m²; Salamis: 11 kg/m²; Mehmetcik: 9 Kg/M²: Kalkanlı: 8 Kg/M²;

Geçitkale, Bostancı: 5 Kg/M².”



Yağış alan diğer yörelere ise 0,1 ile 4 kg/m² arası yağış kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 14:47