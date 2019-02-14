En çok yağış Çayönü köyüne düştü

En çok yağış Çayönü köyüne düştü

Meteoroloji Dairesi dün ve dün gece en çok yağışın Çayönü köyüne düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-14 Şubat 08:00 – 08:00 (L) arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Çayönü: 20 kg/m²; Dipkarpaz:16 kg/m²; Ercan, Akdoğan, Geçitkale:12 kg/m²; Mallıdağ:11 kg/m²; Yenierenköy, Ziyamet:10 kg/m²; Çayırova, Lefkoşa, Beyarmudu, Yakın Doğu Üniversitesi, Sipahi, Kırıkkale, Taşkent:8 kg/m²; Tatlısu, Vadili, Kozanköy, Beylerbeyi: 7 kg/m²; Akıncılar, Devlet Üretme Çiftliği, Gaziveren, Güzelyurt:6 kg/m².”

Diğer yerlerde ise 1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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