En çok yağış Çayönü ve Akıncılar'a

En çok yağış Çayönü ve Akıncılar'a
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Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar Çayönü ve Akıncılar’da metrekareye 1 kilo yağış düştü.
Rapora göre, Akdoğan, Gemikonağı, Lefkoşa ve Gaziveren’de metrekarede 1 kilogramdan az yağış kaydedildi. 

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