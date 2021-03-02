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En çok yağış Çayönü ve Akıncılar'a
Kıbrıs
02 Mart 2021 Salı 13:34
Kıbrıs Genç Tv
Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar Çayönü ve Akıncılar’da metrekareye 1 kilo yağış düştü.
Rapora göre, Akdoğan, Gemikonağı, Lefkoşa ve Gaziveren’de metrekarede 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.
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