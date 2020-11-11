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En çok yağış Doğancı’ya

En çok yağış Doğancı’ya
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Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın Doğancı’da kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nin yağış miktarlarıyla ilgili  açıklamasına göre, metrekareye Doğancı’da 18, Yeşilırmak’ta 12, Lefke ve Gemikonağı’nda 10, Mallıdağ’da 4, Gaziveren’de 3 kilogram yağış düştü.
Tatlısu, Esentepe ve Karşıyaka’da ise 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.

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