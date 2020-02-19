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En çok yağış Gazi Mağusa'ya düştü

En çok yağış Gazi Mağusa'ya düştü
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 Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 13 kilogramla Gazimağusa bölgesine düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, dün 08.00 ile bugün 08.00 arasındaki sürede kaydedilen yağışların yörelere göre dağılımı sıralandı.

Buna göre, metrekareye Gazimağusa’da 13, Ziyamet’te 9, Beylerbeyi, Karaoğlanoğlu ve Mehmetçik’te 8, Lefke’de 7, Salamis’te 6,

Çayönü, Dipkarpaz, Doğancı ve Sipahi’de 5, Koruçam, Selvilitepe, Bostancı, Geçitkale, Güzelyurt, Serdarlı ve Gaziveren’de 4, Çamlıbel, Girne, Kantara, Alsancak’ta da 3 kilogram yağış düştü.

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