En çok yağış Geçitkale'ye

En çok yağış Geçitkale'ye

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 61 kilogramla Geçitkale’de kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, Geçitkale’yi 21 kg/m² ile İskele, 19 kg/m² ile Dörtyol ve  18 kg/m² ile Ercan takip etti.
Mehmetcik’te  ise metrekareye 17 kg yağış ölçülürken yağış alan diğer yerlerde metrekareye 11 kg’ın altında yağış ölçüldü.

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