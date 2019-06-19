En çok yağış Geçitkale'ye

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 61 kilogramla Geçitkale’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, Geçitkale’yi 21 kg/m² ile İskele, 19 kg/m² ile Dörtyol ve 18 kg/m² ile Ercan takip etti.

Mehmetcik’te ise metrekareye 17 kg yağış ölçülürken yağış alan diğer yerlerde metrekareye 11 kg’ın altında yağış ölçüldü.