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En çok yağış Girne'ye

En çok yağış Girne'ye
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Yoğun yağışların olduğu dün en fazla yağmur metrekareye 44 kg ile Girne’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki ölçümlere ilişkin açıklamasına göre yağış miktarları şöyle:

“Girne 44 kg/m², Karaoğlanoğlu 41 kg/m², Kozanköy 39 kg/m², Kalkanlı 37 kg/m², Çamlıbel 34 kg/m², Boğaz, Yeşilırmak 32 kg/m², Güzelyurt 30 kg/m², Taşpınar 25 kg/m², Alayköy, Alsancak 24 kg/m², Beylerbeyi 23 kg/m², Selvilitepe 19 kg/m²”

Diğer yörelere ise 1 ile 15 kg/m² arası yağış düştü.

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